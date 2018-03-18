РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. Народный артист России, актер, певец, телеведущий и член общественной палаты городского округа Красногорск Дмитрий Харатьян проголосовал на выборах президента России в местной школе №9.

«Это дело каждого гражданина нашей страны – выбрать свое будущее, путь, по которому пойдет народ. Заблуждение, что от одного человека ничего не зависит. От каждого из нас зависит общее дело и то, в какой стране будут жить наши дети – в процветающей или отстающей», – сказал Харатьян.

Он подчеркнул, что выборы президента – это личная ответственность каждого человека.

«Конечно, в нашем государстве, как и в любом другом, существуют проблемы. И каждый должен определить для себя, кому он может доверить справляться с этими проблемами и, преодолевая все, идти путем развития и стабильности для государства в целом и для каждого отдельно взятого гражданина нашей Родины», – подчеркнул Харатьян.

Народный артист отметил, что не является сторонником резких перемен.

«Мы знаем уроки истории. Резкие потрясения и революции к благосостоянию народа и процветанию страны не приводят. Я сторонник стабильности, поступательного развития, пусть пошагово, но к верной цели», – сказал Харатьян.

По состоянию на 12:00 явка избирателей в Красногорске составляла более 22%.