РИАМО (СОЛНЕЧНОГОРСК) – 18 мар. Директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова проголосовала на избирательном участке №2986 на улице Дзержинского в Солнечногорске и высоко оценила организацию процесса голосования на местах.

«Могу сказать, что здесь, на улице Дзержинского в Солнечногорске, процесс голосования организован на высоком уровне. Предусмотрены парковки для автотранспорта, в том числе и для маломобильных граждан. Сотрудники правоохранительных органов на должном уровне обеспечивают порядок, на участках организована праздничная торговля, вся процедура голосования проходит четко и ясно. Сотрудники участковых комиссий вежливы и предупредительны», – сказала Захарова.

По ее словам, выбор отдать голос на одном из избирательных участков Солнечногорска пал не случайно.

«С Солнечногорским районом связано все мое детство, здесь была дача моих бабушки и дедушки, сейчас это дача моей мамы, и я очень люблю бывать здесь. А еще я очень хотела проверить, как в реальности я могу использовать предоставленную возможность голосовать не по месту прописки, а по месту пребывания, которая впервые в эту выборную кампанию предоставлена всем нашим гражданам. Я решила пройти эту процедуру лично, для этого я обратилась в МФЦ, где буквально через 15 минут получила свой открепительный талон», – отметила Захарова.

По данным Солнечногорского информагентства, Захарова часто приезжает в Солнечногорск, а озеро Сенеж – любимое место отдыха ее семьи.