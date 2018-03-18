РИАМО - 18 мар. Twitter намеревается ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO на своей платформе, сообщает Газета.ru.

«Новая рекламная политика сервиса микроблогов вступит в силу в течение двух недель. Запрет на рекламу криптовалют в Twitter будет действовать во всех странах», - говорится в сообщении.

Ранее подобный запрет ввели Facebook и Google. Крупные технологические площадки опасаются, что за рекламой криптовалют и ICO могут стоять мошенники, которые намереваются обмануть пользователей.

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