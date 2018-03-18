РИАМО – 18 мар. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Алексей Венедиктов заявил, что на выборах президента в Москве отсутствуют серьезные нарушения, сообщает газета «Московский комсомолец».

«Из 3642 участков мы зафиксировали два нарушения, которые привлекли наше внимание», - сказал Венедиктов.

Замглавы штаба, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в свою очередь отметил, что голосование идет в плановом режиме.

Он рассказал, что были зафиксированы только три технические проблемы, которые уже устранены.

«Нештатные ситуации связаны с большим количеством людей на участках, два раза выезжала мобильная группа», - отметил Шапошников.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.

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