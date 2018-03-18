РИАМО - 18 мар. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 12:00 по московскому времени составила 34,72%, сообщается в Twitter-аккаунте ЦИК РФ.

«Явка на 12:00 по России по московскому времени – 34,72%. Явка на 10:00 составляла 16,91%», - говорится в сообщении.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.

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