РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в воскресенье принял участие в выборах президента РФ и проголосовал на избирательном участке №237 в подмосковном Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«С утра я объезжаю участки своего избирательного округа. Был в Ленинском районе, после Дзержинского поеду в Котельники и Лыткарино. На термометре совсем не весенняя температура, но жителей это не останавливает. Они активно участвуют в голосовании. Это видно и по очередям на участках», – сказал Жук.

Также депутат принял участие в опросе: «Как сделать твой город комфортным». На суд жителей Дзержинского был вынесен вопрос обустройства поймы Москвы-реки – как эту территорию лучше освоить: построить многоэтажный район города, либо обустроить парк развлечений – с зелеными зонами и аттракционами для детей и взрослых.

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