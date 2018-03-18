РИАМО – 18 мар. Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть итоги голосования по выборам президента РФ и в связи с этим просят разрешения на просмотр выпусков новостей в ночь с 18 на 19 марта, сообщает ТАСС.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть по телевизору результаты выборов президента России в режиме реального времени и поэтому обратились к нам с просьбой оказать содействие в получении разрешения на просмотр телевизионных новостей в ночь с 18 на 19 марта», - сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников.

Он пояснил, что в соответствии с правилами внутреннего распорядка отбой в СИЗО происходит в 22:00. Правозащитники эту просьбу поддерживают.

«Мы надеемся, что руководители изоляторов пойдут навстречу и разрешат просмотр телевизоров хотя бы до 24:00 по московскому времени», - добавил Мельников.

По его словам, все московские СИЗО готовы к проведению голосования. Члены комиссии проверили готовность СИЗО к проведению голосования, все московские изоляторы к нему готовы, везде подготовлены избирательные участки. Избирательные участки в СИЗО оборудованы такими же кабинами для тайного голосования, как и обычные участки, откроются и закроются они в общее для всех время.

На избирательных участках в СИЗО будет осуществляться наблюдение за ходом голосования.

Ожидается, что с миссией наблюдения 18 марта в СИЗО «Бутырки» прибудет глава СПЧ Михаил Федотов, а в СИЗО-6 - уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В голосовании могут принять участие 6,5 тысяч заключенных московских СИЗО.

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