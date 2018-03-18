РИАМО - 18 мар. Десять специальных автобусных маршрутов организовали в подмосковном городском округе Клин для того, чтобы помочь жителям отдаленных населенных пунктов добраться на избирательные участки в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Так, специальные автобусные маршруты «свяжут» деревни Лаврово и Папивино, деревни Голышкино, Троицкое и Высоковск, деревни Ильино, Борисово, Папивино и Полуханово, деревню Заовражье и улицу Мира в Клину», - сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Информация о дополнительном транспорте размещена в местах общего пользования, на информационных стендах в УИКах, на сайте администрации городского округа Клин.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.