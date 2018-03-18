РИАМО – 18 мар. Кандидат в президенты России Ксения Собчак проголосовала на выборах на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

«Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом», - говорится в сообщении.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.