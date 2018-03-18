РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. Заслуженный артист России, певец, продюсер и телеведущий, член общественной палаты городского округа Красногорск Валерий Меладзе проголосовал на выборах президента России, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня важный день для всех нас. Вижу, что люди выходят с избирательного участка в хорошем настроении. Все чувствуют свою сопричастность к чему-то большому», – сказал Меладзе.

Певец призвал жителей Красногорска активнее участвовать в выборах президента России.

«От нас с вами зависит будущее нашей страны», – отметил Меладзе.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.