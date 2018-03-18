РИАМО - 18 мар. На выборах президента России в Подмосковье не зафиксировано серьезных нарушений, все спорные ситуации решаются с помощью консультаций, сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«По сообщениям от наших мониторинговых групп, от наблюдателей и общественных палат, которые находятся на каждом УИКе, как таковых конфликтных ситуаций нет. Они все разрешаются в рабочем порядке. Если есть непонимание, сразу даются консультации. Но сказать, что есть нарушения, мы не можем», - сказала Семенова.

Она также добавила, что самой частой проблемой, с которой граждане сталкивались на избирательных участках, стало их отсутствие в списках избирателей.

«Достаточно много приходится консультировать по традиционным вопросам, когда люди не находят себя в списках, несмотря на то, что они не откреплялись. Эти вопросы разрешаются на местах», - отметила Коновалова.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.