РИАМО - 18 мар. В подмосковном городском округе Ступино явка избирателей на выборах президента РФ на 12:00 составила 29,3%, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Общее число избирателей составляет 87 210 человек. На 12:00 проголосовали 25 530 избирателей, что составляет 29,3% от общего числа избирателей. Нарушений при проведении выборов не зафиксировано», - сказал председатель совета депутатов городского округа Ступино Павел Челпан.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.