РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Космонавт Антон Шкаплеров проголосовал на борту Международной космической станции, написал глава подмосковного Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Доверенным лицом космонавта, находящегося в космосе, стал космонавт Олег Кононенко.

«Шкаплеров проголосовал на выборах президента Российской Федерации и вышел на связь с ЦИК России», – написал Ходырев.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.