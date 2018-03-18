РИАМО - 18 мар. После сообщений о сбое онлайн-трансляции хода выборов в некоторых муниципалитетах Подмосковья решением проблемы занялись специалисты из «Ростелекома», сообщила журналистам в воскресенье председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Идут сообщения, что в некоторых муниципальных образованиях отключились камеры, отключилась интернет-трансляция. Запись на эти камеры идет. То есть, в любом случае мы сможем потом посмотреть трансляцию. «Ростелеком» уже на месте, специалисты работают над решением проблемы. Такие проблемы были в Красногорске и Одинцове. Проблемы носят точечный характер. На ряде участков трансляция уже восстановлена», - сказала Коновалова.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.