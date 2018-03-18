РИАМО - 18 мар. Граждане без регистрации и постоянного места жительства голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке на Казанском вокзале Москвы, передает корреспондент РИАМО в воскресенье.

Для голосования бездомных в Москве организован избирательный участок №4003, который находится по адресу: Комсомольская площадь, дом 2 (Казанский вокзал).

«Я голосую за президента, который может построить в нашей стране светлое будущее. Я в это верю и считаю, что у нас мощный рывок вперед», - сказал один из проголосовавших Игорь.

Иван, в свою очередь, отметил, что если никак не проявлять свою гражданскую позицию, то «ничего не получится». Дмитрий согласился, что гражданам России необходимо участвовать в выборах, так как это в интересах страны.

«Я голосую с надеждой на большое и светлое будущее», - подчеркнул еще один из избирателей по имени Артем.

На месте дежурят сотрудники полиции, у входа расположены рамки металлоискателей. Обстановка на избирательном участке на Казанском вокзале спокойная, голосование проходит в штатном режиме.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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