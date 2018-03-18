РИАМО (ШАХОВСКАЯ) – 18 мар. Явка на выборах президента России в городском округе Шаховская по состоянию на 12:00 составила более 25%, голосование проходит на 15 участках, сообщила Шаховскому информагентству секретарь ТИК рабочего поселка Шаховская Надежда Арсюткина.

«По состоянию на 12:00 проголосовали 25,2% избирателей. Всего в избирательных списках 18 997 человек. Люди приходят на избирательные участки целыми семьями», – сказала Арсюткина.

По данным агентства, на всех избирательных участках работают буфеты. Кроме того, на тех участках, которые расположены в домах культуры, пройдут концерты. Мероприятия уже проходят в Шаховской гимназии, Серединском и Белоколпском домах культуры.