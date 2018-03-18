РИАМО - 18 мар. К 12:00 в Рузском городском округе Подмосковья проголосовали около 24% избирателей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«К 12:00 явка составила 24%. Голосование проходит в штатном режиме, никаких форс-мажоров или нарушений»,- сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он отметил, то голосование в округе проходит на 38 участках.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.