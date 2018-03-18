РИАМО – 18 мар. Явка на выборах президента РФ в Москве к 12:00 составила 18,14%, сообщается на сайте РЕН ТВ.

«Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что к 12:00 явка на выборах президента РФ в Москве составила 18,14%», - говорится в сообщении.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.