РИАМО - 18 мар. Актер театра и кино, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке №7, расположенном в Центральном доме актера имени А. Яблочкиной на Арбате в столице, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Лановой, отвечая на вопрос журналиста, рассказал с каким настроением он пришел на избирательный участок.

«С очень героическим. Для нашей страны это действительно очень важный день. Важно выбрать настоящую фигуру, которая будет управлять нашей страной дальше», - сказал актер.

Как рассказала председатель УИК №7 Ирина Нидерман, Василий Лановой голосует здесь уже много лет, поскольку рядом расположен его дом. Он всегда приветлив, вежлив и обаятелен.

Она отметила, что избирательном участке обстановка спокойная, за порядком следят дружинники и МЧС. Число включенных в список избирателей по месту нахождения – 1625 человек. Ожидается, что на дому проголосуют еще 40 человек.