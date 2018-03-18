РИАМО – 18 мар. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила спокойную обстановку и высокую явку на выборах президента России, сообщает ТАСС.

«Все проходит очень спокойно, организовано, очень высокая явка», - сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека проверила соблюдение прав избирателей в Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве, где голосуют как пациенты, так и сотрудники медицинского учреждения. Жалоб о нарушении избирательных прав в больнице не поступало.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.