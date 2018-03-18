РИАМО - 18 мар. Кандидат в президенты РФ от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал в воскресенье на выборах главы государства вместе со своей матерью, сообщает ТАСС.

Он проголосовал в Москве на избирательном участке №137 на Новослободской улице.

«Я пришел на выборы вместе с мамой, мы голосуем на этом участке уже много лет», - сказал Сурайкин.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.