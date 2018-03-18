РИАМО - 18 мар. Явка на выборах в Подмосковье, по данным на 12:00, составила 23%, сообщается в аккаунте Мособлизбиркома в Twitter.

В воскресенье в России проходят выборы главы государства. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Как рассказала журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, количество избирателей, проголосовавших в помещениях, составило 1 264 803 человека, вне помещений – 19 068 человек. Количество граждан, проголосовавших по месту нахождения в Подмосковье, которые подали соответствующие заявления в последние четыре дня, составило 9661 человек.

«По муниципалитетам на 12:00 явка следующая: 38% - Восход, 37% - Луховицы, 35% - Молодежный, 34% - Серебряные Пруды, 33% - Электрогорск и Лосино-Петровский. Ниже явка в Орехово-Зуеве, Подольске и Раменском – 18%, в Балашихе – 15%. Люберцы, Пушкино и Солнечногорск пока в аутсайдерах», - добавила Коновалова.

По данным на 10:00, явка составляла 8%.