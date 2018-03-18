РИАМО – 18 мар. Подозреваемых в ограблении ювелирного магазина задержали в Москве, ими оказались двое граждан Азербайджана, сообщает ТАСС.

«Подозреваемые в нападении на ювелирный магазин на севере Москвы, забравшие украшения на 50 миллионов рублей, задержаны. Ими оказались граждане Азербайджана», - говорится в сообщении.

Разыскиваются остальные члены банды.

Вечером 15 марта неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, дом 69, строение 2. Угрожая персоналу магазина, нападавшие разбили витрины, похитили ювелирные украшения на 50 миллионов рублей, после чего скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.