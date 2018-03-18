РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в воскресенье проголосовал на избирательном участке в школе №21 микрорайона Дзержинский в подмосковной Балашихе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Я сегодня пришел голосовать всей семьей, вместе с родителями и детьми. Мой средний сын голосует впервые, ему вручили подарки: значок и магнит. Привел и младшего сына, чтоб он посмотрел, как на самом деле проходят выборы, как заполняются списки, как происходит голосование», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что явка на выборах в регионе высокая. Жители Подмосковья активно проявляют свою гражданскую позицию.

«Явка в целом по области на 12:00 выше, чем на выборах президента в 2012 году. Это говорит о том, что население поддерживает все составляющие выборного процесса, это очень важно. Мы сегодня выбираем человека, который в следующие шесть лет будет определять курс развития страны», – подчеркнул Брынцалов.

Он также принял участие в голосовании за благоустройство городских парков и скверов, которое проходит в воскресенье в Балашихе. Всего на голосование вынесено пять территорий городского округа: Пестовский парк, набережная в парке «Пехорка», пешеходная зона по проспекту Ленина и улице Парковой, зона отдыха «Ольгинский лесопарк» и зоны отдыха по улице Солнечной.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.