РИАМО - 18 мар. Пожар произошел в дачном доме в СНТ Ивашково Сергиево-Посадского района Подмосковья, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Семнадцатого марта в 17:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, СНТ Ивашково.

«В 20:25 ликвидация. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В тушении пожара в дачном доме в СНТ принимали участие 14 человек и четыре единицы техники.