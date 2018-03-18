РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. По данным территориальной избирательной комиссии Люберец, на 12:00 в городском округе проголосовало порядка 47 тысяч жителей, сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии Борис Новиков.

«По данным на 12:00, участие в выборах президента Российской Федерации приняли 20,19% жителей городского округа Люберцы, имеющих право голоса. Это примерно 47 тысяч человек от общего числа избирателей. А их в округе более 227 тысяч человек», – сказал Новиков.

Он подчеркнул, что серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

«Всего за ходом выборов президента РФ в Люберцах на избирательных участках следят 478 наблюдателей», – уточнил Новиков.