РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов со своей женой Ладой, а также генеральный директор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников проголосовали в воскресенье утром в подмосковном Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье в России проходят выборы главы государства. Угольников и Фетисов с женой приняли участие в голосовании на избирательном участке в лицее №1 на улице Большая Серпуховская, дом №2/24, в Подольске.

«Приехал голосовать в Подольск, где избирался сам и где народ оказал мне доверие. Очень много провел времени, общаясь с людьми, узнавая их проблемы и пожелания, чтобы помочь на законодательном уровне. Только проголосовав, мы вместе, одной командой сможем сделать свою жизнь лучше», – сказал Фетисов.

Угольников в свою очередь отметил, что он проголосовал за свободную и сильную Россию.

После голосования Фетисов и Угольников, как создатели фильма о подвиге подольских курсантов, отправились на экскурсию по лицею и провели творческую встречу с жителями горокруга. В ходе встречи они рассказали о подготовке к съемкам художественного фильма «Ильинский рубеж».

Участники мероприятия получили календари с автографами Фетисова и Угольникова.

Здание лицея, где проходило голосование и встреча, построено в 1912 году при финансовой поддержке руководства завода «Зингер», где выпускали знаменитые швейные машинки. Оно является памятником градостроительства и архитектуры. Среди выпускников лицея шесть подольских курсантов, о которых снимает фильм Угольников при поддержке Фетисова.