РИАМО - 18 мар. Известная певица Зара проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке 3945 в деревне Жуковка Одинцовского района Подмосковья, она отметила удобство выборов в этом году.

«Сегодня особый день для нашей страны – выборы президента. Мы много говорим, какой должна быть экономика, культура образование. И сегодня наш день. Сегодня мы должны проявить нашу гражданскую позицию», - сказала Зара.

Она отметила, что в этом году выборы очень удобные.

«Я хочу сказать, что эти выборы отличаются от предыдущих удобством. Я прописана в Санкт-Петербурге, всегда голосовала в родном городе. В этот раз я зарегистрировалась на сайте госуслуг <…> и проголосовала по месту жительства», - добавила певица.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.