РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Первый заместитель председателя совета депутатов в подмосковном Королеве Дмитрий Денисов считает, что выборы в городе проходят легитимно и прозрачно, сообщил «РИАМО в Королеве» сам народный избранник.

«День выборов – это важный этап в жизни нашей страны. На выборах крайне важно, чтобы каждый гражданин России понял и принял ответственность, которая лежит на его плечах. Считаю, что сегодня выборы хорошо организованы и проходят максимально прозрачно и без нарушений», – сказал Денисов.

В воскресенье в России проходят выборы главы государства. Отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.