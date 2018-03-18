РИАМО - 18 мар. Итоги голосования по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» подведут во всей стране 21 марта, сообщил журналистам в воскресенье заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Замминистра приехал на избирательный участок в филиале МГИМО в подмосковном Одинцове, чтобы проверить, как идет голосование за концепцию центрального парка.

«То, что мы видим и получаем, рейтинговое голосование имеет огромный успех и интерес. Это очень важно, когда люди идут параллельно голосовать по основному вопросу и могут высказать по объекту и формату благоустройства. Мы в онлайне уже со всей страной, люди с удовольствием голосуют. Итоги голосования мы планируем подвести не позднее среды следующей недели, хотя оперативные итоги будут уже завтра», - сказал Чибис.

Он подчеркнул, что сам также проголосовал за концепцию парка в Одинцове, а также напомнил, что Подмосковье является лидером по благоустройству в РФ.

«Вы знаете, что по итогам нашего рейтинга, который мы подвели по итогам 2017 года, первое место поделили Московская область и Татарстан. Это очень позитивный результат. Посмотрев как идет голосование, по правилам Московской области мне позволено было тоже отдать свой голос за один из вариантов, теперь отправляюсь голосовать по основному вопросу», - сказал Чибис.