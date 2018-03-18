РИАМО - 18 мар. Члены общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве проверят информацию о вбросе бюллетеней на избирательном участке 1204 в столице, сообщил председатель Мосгордумы, заместитель руководителя общественного штаба Алексей Шапошников.

«Мобильная группа общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ выехала на избирательный участок 1204. Подозрение на вброс. Будем разбираться», - написал Шапошников в своем Facebook.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.