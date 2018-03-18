РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Депутат Государственной думы Лидия Антонова в воскресенье вместе с семьей приняла участие в выборах президента Российской Федерации и проголосовала во Дворце культуры в Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в России проходят выборы главы государства. В 8:00 все избирательные участки городского округа начали работу без сбоя. В настоящее время в Люберцах 165 избирательных участков, из них: 164 постоянных и один сформирован временно в Люберецкой больнице №2.

«Сегодня мы приехали всей семьей на выборы. Каждый из членов нашей семьи живет в разных места, но проголосовать мы решили в Люберцах, потому что это наше родное место», – сказала Антонова.

Она подчеркнула, что право выбрать будущее страны есть у каждого.

«Нельзя отказываться от права выбирать свое будущее. На выборы идут семьями, родители с детьми. У меня у самой чувство радости за нашу замечательную страну. На таких мероприятиях мы чувствуем это общество, что мы не одни, мы вместе со страной», – отметила Антонова.

По ее словам, большая работа была проделана в Люберцах, чтобы подготовить каждый избирательный участок к выборам, чтобы дойти до каждого избирателя, пригласить его. Чтобы сделать выборы доступными, чтобы люди знали, где им проголосовать, на каком участке.

«Местная администрация постаралась, чтобы выборы прошли на высоком уровне», – добавила Антонова.