РИАМО - 18 мар. Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев проголосовал на выборах президента РФ в Королеве, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Журналистская работа никогда не мешала мне принимать участие в выборах. Я всегда голосовал здесь, в Королеве, мы здесь живем более полувека – я по месту прописки голосую», - сказал Киселев.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.