РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Депутат Московской областной думы Павел Максимович проголосовал на выборах президента РФ в подмосковном Подольске в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье в Московской области проходят выборы президента РФ в День воссоединения Крыма с Россией. Всего отдать свой голос в Подольске смогут около 264 тысяч человек, более 18 тысяч из которых были включены в списки избирателей для голосования по месту нахождения. Глава городского округа проголосовал на избирательном участке №2320, который находится в средней школе №19, а депутат Мособлдумы Павел Максимович отдал свой голос на избирательном участке №2319 в доме культуры имени Лепсе.

«Для меня было крайне неожиданно то, что призыв о том, что нужно встать и проголосовать прозвучал из уст моей внучки. Действительно сегодня мы видим настроение людей, которые приходят с большим желанием на избирательные участки, причем семьями. Я уверен в том, что мы действительно ответственно подойдем к выборам и каждый сделает тот шаг, который обязан конституцией», – сказал Максимович.