РИАМО - 18 мар. Известный певец Стас Михайлов отдал свой голос на выборах президента России на избирательном участке в подмосковной Истре.

«Я думаю, равнодушие уже не в моде. Каждый человек должен прийти и сделать свой выбор. Прошло то время, когда мы думали, что за нас будет кто-то что-то делать. Нет. Наступает время, когда надо делать самому свой выбор. Это будущее наших детей, это дальнейшее наше место под солнцем», - сказал Михайлов.

Он также пожелал Московской области процветания и отметил качественные изменения в инфраструктуре региона, произошедшие в последние годы.

«Вот едешь - я посмотрел сейчас - построено столько новых центров, магазинов, развитие инфраструктуры меня очень радует. Вспоминаешь, что было пять лет назад и что сейчас. Проехал и был приятно удивлен», - подчеркнул певец.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.