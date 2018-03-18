РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Легендарный хоккеист, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк проголосовал в воскресенье в подмосковном Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Настроение на избирательном участке создано праздничное. Я проголосовал за будущее России, за сильную страну, в которой будут жить и расти сильные, здоровые и крепкие люди», – сказал Третьяк.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.