РИАМО - 18 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье проголосовал на выборах президента РФ на участке №90, расположенном на улице Николаева в Пресненском районе столицы, сообщает ТАСС.

Взяв избирательный бюллетень и сделав в нем отметку, Собянин опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней.

«С праздником! Сегодня большой день для города, для России - день выборов президента страны», - сказал мэр.

По его словам, в Москве открыто свыше 3,6 тысячи избирательных участков.

«На всех участках работают качественные системы видеонаблюдения. Спасибо и Общественной палате - практически на всех избирательных участках работают независимые наблюдатели», - отметил мэр.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.