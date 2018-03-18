РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов проголосовал в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, говорится на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«Тарас Ефимов проголосовал на участке №578 микрорайона Железнодорожный в Балашихе. Предварительно депутат посетил несколько участковых избирательных комиссий, проверив, как стартовал процесс голосования», – говорится в сообщении.

В Балашихе в 8:00 открылись 184 избирательных участка, в том числе четыре временных. На 177 УИКах установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

«Балашиха голосует с раннего утра. На некоторых участках есть даже очереди. Я с 8 утра объезжаю УИКи, настроение у людей хорошее, праздничное. Голосуют как жители городского округа, так и те, кто открепился из других регионов», – сказал депутат.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.