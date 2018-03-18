РИАМО - 18 мар. В подмосковных Химках на выборах президента России в воскресенье проголосовала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Химки. Избирательный участок 3145. Я сделала свой выбор, - написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.