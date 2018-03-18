РИАМО - 18 мар. Около 9,8 тысячи наблюдателей следят за процессом голосования на президентских выборах в участковых избирательных комиссиях в Подмосковье, сообщила журналистам в воскресенье председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Большое количество наблюдателей зарегистрировалось и уже наблюдают в участковых избирательных комиссиях за процессом голосования – 9,8 тысячи человек. Членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в территориальных избирательных комиссиях – 77 человек. В участковых избирательных комиссиях – почти 6 тысяч человек», - сказала Коновалова.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет. Явка на выборах в Подмосковье, по данным на 10:00, составила около 8%.