РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. В воскресенье утром эстрадный певец Лев Лещенко проголосовал на своем избирательном участке в подмосковном Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Я потрясен активностью жителей Королева. Сегодня настоящий праздник, объединивший всю Россию. Я сделал свой выбор, и считаю, что это долг каждого гражданина», – сказал Лещенко.

В воскресенье в России проходят выборы главы государства. На участках работают наблюдатели от партий и общественной палаты.