РИАМО - 18 мар. Жители подмосковного Одинцова голосуют за концепцию Центрального парка в рамках президентской программы «Формирование комфортной городской среды», уже проголосовали порядка 30 человек, сообщил журналистам в воскресенье министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Жители прямо здесь могут по бюллетеням, есть индивидуальный QR-код, который считывается, проголосовать за концепцию парка. Уже сейчас порядка 30 бюллетеней, сейчас мы будем людей приглашать, чтобы все голосовали», - сказал Хромушин.

По президентской программе «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено, что одновременно с выборами президента на избирательных участках будет проходить голосование по объектам, которые включаются в ближайшие годы в формирование комфортной среды, подчеркнул министр.

«Конкретно здесь, в Одинцове, предлагается рассмотреть две концепции Центрального парка: первая - более насыщенная кафе, ресторанами и замощенная более современными материалами, вторая концепция - не менее интересная, меньше объектов обслуживания, но есть беседки, брусчатка», - уточнил Хромушин.

Он подчеркнул, что за комфортную городскую среду голосуют на 1371 участке в Московской области и более 3,7 миллиона человек.