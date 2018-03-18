РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, он пришел одним из первых на избирательный участок в Малаховке, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в России проходят выборы главы государства.

«Сегодня у всех праздничное настроение. Не так часто бывает, что на выборы выпадает такая солнечная погода. Люди с радостью и удовольствием приходят и отдают предпочтение тому или иному кандидату. На избирательном участке хорошо организована работа избирательной комиссии. Этот участок в Малаховке не самый большой в городском округе, но с утра здесь уже много голосующих, даже есть очереди», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что жители Люберец отдают себе отчет в том, что от выборов главы государства зависят перспективы развития страны и каждого его жителя.

«Я уверен, что при активной явке жителей, мы изберем самого достойного человека, который станет руководить страной», – отметил Ружицкий.

В 8:00 все избирательные участки городского округа начали работу без сбоя.