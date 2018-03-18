РИАМО - 18 мар. Сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран, атаку отразили, сообщает ТАСС.

«18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа «отказ на обслуживание». Пик атаки пришелся на 02:20 по московскому времени. Источники атаки были расположены в 15 странах», - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она уточнила, что DDoS-атаки ночью были не только на сайт ЦИК, но и на ряд СМИ.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.