РИАМО - 18 мар. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах президента по состоянию на 10:00 по московскому времени составила 16,55%, сообщает Газета.ru.

«На 10:00 по Москве явка на 2000 год — 6,36%, 2004 год — 8,01%, 2008 год — 8,94%, 2012 год — 6,53%, 2018 год — 16,55%», - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.