РИАМО - 18 мар. Голосование на выборах президента Российской Федерации в Подмосковье проходит в штатном режиме, без нарушений, сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«В настоящее время пока никаких нарушений не зафиксировано. Наблюдательный корпус работает в штатном режиме. Мы находимся в тесном контакте со всеми членами мониторинговых групп, работающих на территории Подмосковья. Идет штатная переписка о том, где какие комментарии необходимо дать. Взаимодействуем и с гражданами, и с наблюдателями», - сказала Семенова.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.

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