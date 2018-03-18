РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов проголосовал на выборах президента России в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В воскресенье в Московской области проходят выборы президента РФ в День воссоединения Крыма с Россией. Всего отдать свой голос смогут около 264 тысяч человек, более 18 тысяч из которых были включены в списки избирателей для голосования по месту нахождения. Глава городского округа проголосовал на избирательном участке №2320, который находится в средней школе №19.

«Сегодня открылись 139 избирательных участков, и два временных участка были организованы в закрытых лечебных учреждениях. На 10:00 общая явка по округу превысила 5%, хотя на участке №2320 она превысила 14%. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшний день прошел организовано, а жители максимально активно приняли участие в выборах президента, а значит в выборах будущего нашей страны», – сказал Пестов.