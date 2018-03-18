РИАМО - 18 мар. Спасатели ликвидировали возгорание в одном из павильонов рынка в Хотькове Сергиево-Посадского района Подмосковья, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 10:38 поступило сообщение о возгорании на рынке в Хотькове. Пожар оперативно локализован и ликвидирован. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причиной инцидента стало загорание вещей на площади 10 квадратных метров.