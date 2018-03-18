РИАМО (ШАХОВСКАЯ) – 18 мар. Более 8% избирателей из городского округа Шаховская проголосовали на выборах президента России к 10:00, говорится в сообщении территориальной избирательной комиссии (ТИК) рабочего поселка Шаховская.

По данным Шаховского информагентства, в списках около 19 тысяч избирателей.

«На 10:00 проголосовали 1 552 человека, это 8,23% от общего числа избирателей», – говорится в сообщении ТИК.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок.

Всего в Московской области работают 4 293 участка, более половины из них оборудованы видеокамерами.