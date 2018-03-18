РИАМО - 18 мар. Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский проголосовал в воскресенье на выборах на избирательном участке на Осеннем бульваре на западе Москвы, сообщает ТАСС.

«Явлинский не стал отвечать на вопросы, за кого он отдал свой голос, напомнив о тайне голосования», - говорится в сообщении.

Избирательный участок на Осеннем бульваре находится в общеобразовательной школе, в 09:30 в нем было многолюдно. Перед входом в школу установлены палатки столичного фестиваля «Мос/Еда». Желающие также могли попробовать свои силы в старинной русской забаве - балансировании на бревне.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.